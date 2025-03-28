Film gibi vurgun: Define haritası çizdiler, sahte papazla 50 milyon dolandırdılar
Tunceli’de bir şebeke kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri, tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri tuzağa düşürdü. Sözde tarihi eserleri satacak sözde bir de papaz ayarlayan şebeke, bu yöntemle 50 milyon liralık vurgun yaptı. Yapılan operasyonla 25 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli’de define haritası çizip, gömdükleri sahte heykelleri buldurarak dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon yapıldı.