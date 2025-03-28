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Film gibi vurgun: Define haritası çizdiler, sahte papazla 50 milyon dolandırdılar

Tunceli’de bir şebeke kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri, tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri tuzağa düşürdü. Sözde tarihi eserleri satacak sözde bir de papaz ayarlayan şebeke, bu yöntemle 50 milyon liralık vurgun yaptı. Yapılan operasyonla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Film gibi vurgun: Define haritası çizdiler, sahte papazla 50 milyon dolandırdılar - 1

Tunceli’de define haritası çizip, gömdükleri sahte heykelleri buldurarak dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Film gibi vurgun: Define haritası çizdiler, sahte papazla 50 milyon dolandırdılar - 2

Tunceli’nin kırsal kesimlerinde gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi.

Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı. Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı.
Film gibi vurgun: Define haritası çizdiler, sahte papazla 50 milyon dolandırdılar - 3

SÖZDE PAPAZ DA AYARLADILAR

Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü.

Sözde papaz, heykelin Türkiye’de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi.

Heykelleri yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon lira toplandı.

Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.
Film gibi vurgun: Define haritası çizdiler, sahte papazla 50 milyon dolandırdılar - 4

JANDARMA ÖZEL EKİP OLUŞTURDU

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel ekip oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla üç aylık yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda heykel, küp, sim kart, yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi.

Tunceli’ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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