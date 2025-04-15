Film sahnelerini aratmayan operasyon: Çatıdan çatıya atlayarak kaçtı

5 İLÇEDE OPERASYON

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir araçla olay yerine geldiklerini, çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra binayı kurşunlayarak yaya olarak uzaklaştıklarını tespit etti.

Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri olaya karışan şüphelileri tespit etti.