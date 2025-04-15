Film sahnelerini aratmayan operasyon: Çatıdan çatıya atlayarak kaçtı
İstanbul Beykoz'da "600 bin euro borcun var" diyerek iş insanının evini kurşunlayan şüpheliler, film gibi operasyonla yakalandı.
"600 BİN EURO BORCUN VAR"
Beykoz Görele Mahallesi, Menteşe Sokak'ta bir bina kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı.
Mağdurlardan Ç.B. dairesinin banyosunda mermi çekirdeği bulduğunu kimseyle bir husumetinin olmadığını söyledi.
Aynı binada oturan mağdur İ.Y. ise kurşunlamadan önce kendisini telefonla arayan tanımadığı kişinin "G.E. adlı kişiye 600 bin euro borcun var. Borcunu ödemezsen gelip kafana sıkacağım" diye tehdit ettiğini söyledi.