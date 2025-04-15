Film sahnelerini aratmayan operasyon: Çatıdan çatıya atlayarak kaçtı

İstanbul Beykoz'da "600 bin euro borcun var" diyerek iş insanının evini kurşunlayan şüpheliler, film gibi operasyonla yakalandı.

Film sahnelerini aratmayan operasyon: Çatıdan çatıya atlayarak kaçtı - 1

"600 BİN EURO BORCUN VAR"

Beykoz Görele Mahallesi, Menteşe Sokak'ta bir bina kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

Mağdurlardan Ç.B. dairesinin banyosunda mermi çekirdeği bulduğunu kimseyle bir husumetinin olmadığını söyledi.

Aynı binada oturan mağdur İ.Y. ise kurşunlamadan önce kendisini telefonla arayan tanımadığı kişinin "G.E. adlı kişiye 600 bin euro borcun var. Borcunu ödemezsen gelip kafana sıkacağım" diye tehdit ettiğini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Film sahnelerini aratmayan operasyon: Çatıdan çatıya atlayarak kaçtı - 2

5 İLÇEDE OPERASYON

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin bir araçla olay yerine geldiklerini, çevrede bir süre keşif yaptıktan sonra binayı kurşunlayarak yaya olarak uzaklaştıklarını tespit etti.

Bu görüntülerin izini süren polis ekipleri olaya karışan şüphelileri tespit etti.

Film sahnelerini aratmayan operasyon: Çatıdan çatıya atlayarak kaçtı - 3

Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Şişli, Sarıyer'de tespit edilen adreslere Özel Harekat polislerinin de katıldığı yapılan eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Film sahnelerini aratmayan operasyon: Çatıdan çatıya atlayarak kaçtı - 4

SAATLER SÜREN KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Operasyon sırasında Beyoğlu’nda çatıdan çatıya atlayarak kaçmaya çalışan bir şüphelinin saatler süren kovalamaca sonucu yakalandığı belirtildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyon: Çatıdan çatıya atlayarak kaçtı - 5

Şüphelinin saklandığı tavan arasından çıkarılarak aşağı indirildiği anları polis kamerası görüntüledi.

Yakalanan S.S.(28), H.Y.(26) ve B.A.(18) Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerden B.A.’nın poliste daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirtildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.Y. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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