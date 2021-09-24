Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hasadı tamamlayan üreticiler, fındığı kurutma telaşına düştü. Bölgede uzun süredir devam eden kapalı ve yağışlı hava nedeniyle fındıklarını kurutamayan üreticiler, güneşli illere yolculuğa başladı. Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler, ortalama 250 kilometre mesafedeki Bayburt’a giderek, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutuyor.

DHA 24.09.2021 - 10:10

Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü - 1
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde tamamlanan hasatla birlikte fındık kurutma işlemine geçildi.
Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü - 2
Bölgede havanın yağışlı ve kapalı olmasından dolayı fındıklarını kurutmakta zorluk çeken üreticiler, iç kesimlerde yer alan ve ikilimi daha kurak güneşli kentlere yolculuk ediyor.
Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü - 3

Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler, ortalama 250 kilometre mesafedeki Bayburt’a gidip, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutuyor.

Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü - 4
Üretici Sami Ayaz, Trabzon’da havaların yağışlı olmasından dolayı ailesi ve arkadaşlarıyla fındıkları kamyona yükleyip, Bayburt’a geldiğini söyledi.
Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü - 5

Birkaç gün içinde mahsulü kurutup, geri dönmeyi planladıklarını belirten Ayaz, “Biz Trabzonluyuz, bu aylar genelde yağmurlu geçtiği için topladığımız fındıkları bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt’a geldik'' diye konuştu.

Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü - 6

Bulundukları yerde havanın çok iyi olduğunu söyleyen Ayaz, fındık kurutmaya çalışanların buraya gelmesini tavsiye etti.

Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü - 7

Ailesiyle beraber fındık kurutmaya gelen Fatih Güneş ise “Fındığı topladık ama hava şartları kötü olduğu için ürünlerimizi bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt’a gelmek zorunda kaldık, burada hava çok iyi” diye konuştu.

Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü - 8

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