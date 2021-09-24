Fındığı kurutmak için Bayburt'a güneş göçü

DHA 24.09.2021 - 10:10
Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler, ortalama 250 kilometre mesafedeki Bayburt’a gidip, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutuyor.
Birkaç gün içinde mahsulü kurutup, geri dönmeyi planladıklarını belirten Ayaz, “Biz Trabzonluyuz, bu aylar genelde yağmurlu geçtiği için topladığımız fındıkları bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt’a geldik'' diye konuştu.
Bulundukları yerde havanın çok iyi olduğunu söyleyen Ayaz, fındık kurutmaya çalışanların buraya gelmesini tavsiye etti.
Ailesiyle beraber fındık kurutmaya gelen Fatih Güneş ise “Fındığı topladık ama hava şartları kötü olduğu için ürünlerimizi bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt’a gelmek zorunda kaldık, burada hava çok iyi” diye konuştu.