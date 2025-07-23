Fındık alım fiyatları TMO 2025-2026: Güncel fındık alım fiyatı belli oldu mu? Fındık işçisi günlük yevmiye tutarı
Fındık alım fiyatları her sene Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından duyuruluyor. 2025-2026 sezonu için güncel fındık alım fiyatları için gözler açıklamalarda. Fındık toplamada çalışan tarım işçilerinin alacağı yevmiye tutarlarının belli olması ardından gözler fındık fiyatlarında. Giresun, levant ve sivri kalite fındık alım fiyatları ne zaman açıklanacak? İşte, fındık fiyatları ile yevmiye ücretleri...
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) her sene fındık alım fiyatlarını üretici ve tüketici ile paylaşıyor. Son olarak KG fiyatı 130 TL'den başlayan fındık alımı fiyatlarında güncel tutarlar ağustos ayında açıklanacak. İl Ziraat Odalarından fındık işçisi güncel yevmiye ücretleri açıklamaları ise peş peşe geldi. İşte, fındık alım fiyatları...