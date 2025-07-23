Fındık alım fiyatları TMO 2025-2026: Güncel fındık alım fiyatı belli oldu mu? Fındık işçisi günlük yevmiye tutarı

Trabzon’da ise 2025 yılı fındık hasadında çalışacak işçilere ödenecek ücretler belli oldu. Buna göre işçilerin günlük ücreti 1200 TL yapıldı.



İşçilere günlük yemek ücreti için 100 TL ödenmesine eğer işçiler taşımalı ise işçi başına nakliye bedeli olarak 100 TL ödenmesine karar verildiği eklendi.



Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin 10-15 arası işçi için aşçılara bin 300 TL, çuvalcılara bin 400 TL olarak belirlenmesine 15 üzeri işçi için aşçılar bin 500 TL, çuvalcılara bin 600 TL olarak belirlenmesine, patoz saat ücretinin 4 bin TL olarak belirlenmesine, tarım aracısı ücretlerinin 15 işçiye kadar bin 500 TL, 15 işçiden fazlası için günlük bin 600 TL olarak belirlenmesine karar verildi.