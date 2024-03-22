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Finike Belediyesi hangi partide? Finike Belediye başkanı kimdir? Finike Belediye başkan adayları

Finike Belediyesi hangi partide? Finike Belediye Başkanı kimdir? Finike Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Finike Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Finike Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Finike yerel seçim sonuçları..

Finike Belediyesi hangi partide? Finike Belediye başkanı kimdir? Finike Belediye başkan adayları - 1

FİNİKE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Finike Belediyesini 14.997 alınan oy ve %49.12 oy oranı ile  CHP adayı Mustafa Geyikçi kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %49.12
  • MHP %48.86
  • DP %0.80
  • Saadet Partisi %0.68
  • BTP %0.33
  • DSP %0.21

TÜRKİYE HABERLERİ

Finike Belediyesi hangi partide? Finike Belediye başkanı kimdir? Finike Belediye başkan adayları - 2

FİNİKE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Finike Belediyesi Başkanı Mustafa Geyikçi Kimdir?

1958 yılında Turunçova Çavdır'da dünyaya geldi. İlkokulu Çavdır İlkokulu’nda, ortaokul öğrenimini Finike Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Maliye ve Muhasebe Bölümünü lisans düzeyinde 1978 yılında tamamladı.
Narenciye üzerine ticari faaliyetletine devam ederken 1984-1994 yıllarında Turunçova Belediyesi Meclis Üyeliği, 2004-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyeliği ve 2014-2019 Finike Belediyesi Meclis Üyeliği yaptıktan sonra 2019 Yılı Yerel Seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak Finike Belediye Başkanı seçildi. Evli, iki çocuk, 1 kız 1 erkek 2 torun sahibidir.
Yürüyüş yapmayı, kitap okumayı, yüzmeyi seven, ailesiyle vakit geçirmekten keyif alan, halkla iç içe, bağını hiç koparmayan bir siyasetçi olma özelliği taşımaktadır.
Finike Belediyesi hangi partide? Finike Belediye başkanı kimdir? Finike Belediye başkan adayları - 3

FİNİKE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA GEYİKÇİ
  • CENK ŞİMŞEK
  • MEHMET DÜLGEROĞLU
  • AHMET KOÇ
  • REYHAN ÇAKIR
  • ŞERİFE ÇELİK
  • KAMİL DAĞ
  • OĞUZHAN GENÇ
  • BORAN ALP
  • İSMAİL TARKAN UYSUN
  • CAFER GÜNDÜZ
  • KAAN OSMAN SARIOĞLU
  • MELİKE ÇİLENKER
  • MEHMET SELÇUK SAZAK
  • SELÇUK OKUR
  • HÜSEYİN ALPDÜNDAR
Finike Belediyesi hangi partide? Finike Belediye başkanı kimdir? Finike Belediye başkan adayları - 4

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İbradı Seçim Sonuçları
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Kemer Seçim Sonuçları
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Kepez Seçim Sonuçları
Korkuteli Seçim Sonuçları
Kumluca Seçim Sonuçları
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Serik Seçim Sonuçları
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