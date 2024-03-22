Finike Belediyesi hangi partide? Finike Belediye başkanı kimdir? Finike Belediye başkan adayları
Finike Belediyesi hangi partide? Finike Belediye Başkanı kimdir? Finike Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Finike Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Finike Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Finike yerel seçim sonuçları..
FİNİKE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Finike Belediyesini 14.997 alınan oy ve %49.12 oy oranı ile CHP adayı Mustafa Geyikçi kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %49.12
- MHP %48.86
- DP %0.80
- Saadet Partisi %0.68
- BTP %0.33
- DSP %0.21