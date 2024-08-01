Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı
Kastamonu'da evine operasyon düzenlenen cezaevi firarisi İsmail Bayam'ın tabancayla açtığı ateşte polis memurlarından biri şehit oldu, diğeri yaralandı. Annesini rehin alan zanlı, çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi.
Kastamonu'na polis ekipleri, narkotik suçlardan bulunduğu cezaevinden firar eden İsmail Bayam'ın (32) yakalanması için öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Afşin Sokak'taki evine operasyon düzenledi.