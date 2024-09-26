Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
İstanbul Sultangazi'de sokakta bulunan el yapımı patlayıcının, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan aranan ve yurt dışında olan Bilal İmar'ın talimatıyla boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için bırakıldığı ortaya çıktı. Arnavutköy'de de firari zanlının eşine ait bir adrese silahlı saldırı düzenleyen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy ilçesinde bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi'de bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili çalışma başlattı.