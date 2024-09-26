Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici tarafından bulunan el yapımı patlayıcının failleri yakalandı. Patlayıcıyı, yurt dışında firari durumda olan PKK’lı Bilal İmar'ın boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için koydurttuğu ortaya çıktı.

Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı - 1

İstanbul'da polis ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy ilçesinde bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi'de bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili çalışma başlattı.

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Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı - 2

Bilal İmar

Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurt dışında bulunan Bilal İmar'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, söz konusu eylemleri de eşine gözdağı vermek için yaptırdığı belirlendi.

Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı - 3

İmar’ın talimatıyla eylemleri gerçekleştiren S.K., A.O., Y.I., E.B. isimli 4 şüpheli tespit edildi.

Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı - 4

UZUN NAMLULU SİLAH, TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis, şüphelilerin yakalanması için 19 Eylül Perşembe günü belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı - 5

Zanlıların kullandığı silahların Sultangazi’de 2 ayrı adreste saklandığı belirlendi.

Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı - 6

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait 93 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı - 7

Konuyla ilgili yakalanan 6 şüpheli 22 Eylül’de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve Y.I. adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi ise tutuklandı.

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