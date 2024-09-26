Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici tarafından bulunan el yapımı patlayıcının failleri yakalandı. Patlayıcıyı, yurt dışında firari durumda olan PKK’lı Bilal İmar'ın boşanma aşamasındaki eşine gözdağı vermek için koydurttuğu ortaya çıktı.
İstanbul'da polis ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü Arnavutköy ilçesinde bir eve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi'de bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili çalışma başlattı.