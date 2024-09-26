Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşe bombalı gözdağı

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve bu silahlara ait 93 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.