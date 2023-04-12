Firari uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya tutuklandı: Operasyonda "fizyoterapist ayrıntısı

Edinilen bilgilere göre polis, Çetinkaya'nın Sarıyer'de Uskumruköy'de kaldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda bölgedeki en korunaklı villanın Zekeriyaköy Manolya sokakta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine villayı izlemeye alan ekipler bir kişinin sürekli eve girip çıktığını gördü.