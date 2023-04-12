Firari uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya tutuklandı: Operasyonda "fizyoterapist ayrıntısı

Organize suç örgütü lideri ve uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, uyuşturucu ticareti yapmaktan girdiği cezaevinden 2012 yılında çıktı. Çetinkaya hakkında 2013 yılında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İnterpol tarafından da aranan ve 10 yıldır firari olan Ürfi Çetinkaya, dün akşam Sarıyer'de kaldığı villaya yapılan baskınla gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre polis, Çetinkaya'nın Sarıyer'de Uskumruköy'de kaldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda bölgedeki en korunaklı villanın Zekeriyaköy Manolya sokakta olduğunu tespit etti. Bunun üzerine villayı izlemeye alan ekipler bir kişinin sürekli eve girip çıktığını gördü.
Ekipler eve girip çıkan kişinin kim olduğunu tespit etmek için villaya giden yol güzergahı üzerinde uygulama noktası kurdu. Polisler, uygulamada şüpheli kişinin aracı durdurdu ve kimliğine baktı. İsim bilgileri alınan A.Ö.'nün fizyoterapist olduğu belirlendi.
Belden aşağısı engelli olan Ürfi Çetinkaya'nın sağlık durumunu göz önünde bulunduran ekipler, Çetinkaya'nın fizik tedavi alabileceğini düşünerek söz konusu villayı bir süre daha izledi. Uzun süren fiziki takiplerin ardından dün villaya operasyon düzenlendi.
Çetinkaya burada gözaltına alındı. Çetinkaya'nın saklandığı evde dışarı çıkmamak için kendine özel bir diş muayenehanesi yaptırdığı da belirlendi.
Öte yandan Narkotik Daire Başkanlığı ilk defa bu operasyonda Köpek Eğitim Akademisi'nde yetiştirilen teknoloji arama köpekleri Rio ve Atena kullanıldı. Bu köpekler sayesinde evdeki tuvaletlerdeki duvarların arkasında gizlenen telefonlar bulundu.
Yakalanmamak için dijital materyal kullanmayan çevresindeki insanlara da kullandırmayan Çetinkaya'nın sakladığı bu telefonları ihtiyaç durumunda kullandıkları daha sonra yine sakladıkları öğrenildi.
Urfi Çetinkaya ile gözaltına alınan 5 örgüt üyesi ilk olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilen Çetinkaya ve beraberindekiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çetinkaya, ilk olarak çevik kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemleri altında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Çetinkaya, savunmasını vermesinin ardından bırakıldı.
Çetinkaya, daha sonra Artvin Ağır Ceza Mahkemesiende yargılandığı "Uyuşturucu ticareti" davası kapsamında talimat yoluyla ifadesi alınmak üzere İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Çetinkaya'nın bu suçtan tutuklanmasına karar verilerek dosyasının Artvin'deki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
Çetinkaya, son olarak da 24 yıllık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İnfaz Savcılığı'na çıkarıldı. Buradaki işlemleri tamamlanan Ürfi Çetinkaya'nın Metris Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi.
1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı. 6 ay sonra tahliye oldu.
Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi.
Son Tango adı verilen operasyonla tekrar tutuklanan Çetinkaya, bu kez de 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi.
Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.