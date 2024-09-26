Firari çift, aranırken noterde vekalet verdi: “Ankara’da ellerini kollarını sallayarak geziyorlar”
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Fazilet Apartmanı’nda 19 kişi can verdi. Yıkılan apartmanın zemin katında bulunan fırında usulsüz tadilatlar yapıldığı belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında fırın işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hakkında tutuklamaya yönelik arama kararı çıkarıldı. Yağcı çiftinin arandıkları sırada, Ankara’da bir notere giderek vekalet verdikleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan Fazilet Apartmanı’na ilişkin başlatılan soruşturmada haklarında tutuklama kararı verilen iki kişinin, notere giderek vekalet verdikleri ortaya çıktı.