Firari çift, aranırken noterde vekalet verdi: “Ankara’da ellerini kollarını sallayarak geziyorlar”

“ANKARA’DA GEZİYORLAR”

Davanın avukatlarından olan ve binada nenesini kaybeden Musa Eren Bayazıt, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan kişinin noterde işlem yaptırırken otomatik olarak emniyetin sistemine bilgi gittiğini; bu sisteme rağmen Yağcı çiftinin yakalanamamasına bir anlam veremediğini söyledi.

Firari çiftin bir an önce yakalanıp mahkemede hesap vermesi gerektiğini ifade eden Bayazıt, “19 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten aranan fırın işletmecileri, 19 aydır aranırken onlar başkent Ankara’da elini kolunu sallayarak geziyorlar.” dedi.