Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

İstanbul’da 1 Mart günü ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok ABD’de yargılanıyor.

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