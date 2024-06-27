Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile onu ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un firar ettikleri ABD’de gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. ABD polisinin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Cihantimur ile Tok’un gözaltına alınıp elleri kelepçeli halde ekip otosuna bindirildiği anlar yer aldı.

Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 1

İstanbul’da 1 Mart günü ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok ABD’de yargılanıyor.

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Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 2

Anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur, 14 Haziran günü Boston’da gözaltına alındı.

Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 3

17 yaşındaki firari Cihatimur ile annesi Tok’un ABD’de gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 4

Görüntüler, Boston polisinin vücut kamerası tarafından kaydedildi.

Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 5

Görüntülerde polisin Cihantimur’u elleri kelepçeli halde gözaltına aldığı görülüyor.

Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 6

Polis, Cihantimur’u ekip otosunun olduğu yere götürüyor ve burada üst aramasını gerçekleştiriyor.

Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 7

Ekip otosuna bindirilen Cihantimur daha sonra polis merkezine götürülüyor.

Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 8

Daha sonra kadraja anne Eylem Tok giriyor.

Eylem Tok’un da polis tarafından kelepçelendiği ve ekip otosuna götürüldüğü görülüyor.

Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 9
Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 10
Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 11
Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - 12
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