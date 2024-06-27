Firarın sonu ters kelepçe! Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile onu ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un firar ettikleri ABD’de gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. ABD polisinin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Cihantimur ile Tok’un gözaltına alınıp elleri kelepçeli halde ekip otosuna bindirildiği anlar yer aldı.
İstanbul’da 1 Mart günü ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok ABD’de yargılanıyor.