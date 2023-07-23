Fırat Nehri’nde acı olay (Çocuklarını kurtarmak isterken öldü)
Gaziantep’in Nizip ilçesinde Fırat Nehri’ne giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklarının boğulma tehlikesi yaşadığını gören baba Ali Yavuz, suya atladı. Akıntıya kapılan Yavuz, yaşamını yitirdi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Gaziantep’te serinlemek için Fırat Nehri’ne giren iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz (34) o sırada suya atladı.
Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.