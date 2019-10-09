Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı
Anadolu Ajansı, İHA, ntv.com.tr
Günlerdir hazırlıkları yapılan Fırat’ın doğusuna harekat, bugün öğle saatlerinde başladı. Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıç noktaları Akçakale ve Ceylanpınar oldu.
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Twitter’den açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatıldığını duyurdu. (HABERE GİT)
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.
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Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.
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Öte yandan, ilçede yapılan uyarılarla vatandaşların evlerine girmeleri istendi.
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Bu arada, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde hava hareketliliği yaşanıyor.
Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.
Üsse zaman zaman askeri kargo uçakları da iniyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, harekatla ilgili ilk fotoğrafı paylaştı. Bakanlık, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00’da uygulanmaya başlamıştır" açıklaması yaptı.
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