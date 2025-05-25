Firik sezonu başladı: Tadını damakta bırakıyor

Firik sezonunun başlamasıyla ilgili bilgi veren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Yılda sadece 8 ile 10 gün gibi kısa bir zaman diliminde yapılabilen Araban firiğinden yapılan etli firik pilavı Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Firik pilavı ayrıca Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında yer alır. Firik ütümü yapan çiftçilerimiz arazinin sulu ya da kıraç durumuna göre bir dönüm buğdaydan 600 ile 700 kilogram arasında değişen rekolte alıyor. Buğday başakları olgunlaşmadan önce yeşilken saplarıyla birlikte biçilip kendi saplarıyla yakılıp sık sık dirgenle çevirerek kıvamında ütülmezse tadı ve lezzeti olmaz. Firik yapımı yüksek maliyetli ve zahmetli bir iş değil, her çiftçi yapamaz. Kuzu etiyle birlikte firik pilavının yaygın olarak yapıldığı Arap ülkeleri, Gaziantep'ten her yıl tonlarca firik ithal ediyor. Gaziantep ve çevre illerde de sevilerek tüketilen firik pilavı, bölgenin vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor" dedi.