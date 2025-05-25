Firik sezonu başladı: Tadını damakta bırakıyor
Gaziantep'in Araban ilçesinde, geleneksel yöntemlerle yapılan firik sezonu başladı. Damaklarda bıraktığı lezzetle dikkat çeken firik pilavının zahmetli yolculuğu, Araban Ovası'nda firik ütümü ile başlamış oldu.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen gastronomi şehri Gaziantep'in Araban ilçesinin verimli topraklarında yetişen makarnalık sert durum buğdaydan her yıl mayıs ayının sonlarına doğru yapılan firik, özellikle ilçeye bağlı kırsal Eski Altıntaş, Esentepe, Fakılı ve Doğan mahallelerinde bilinçli ve tecrübeli çiftçiler tarafından uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediliyor.