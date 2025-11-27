Fırın denetiminde mide bulandıran görüntü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlıksız koşullarda üretim yapan iki fırın mühürlendi.

Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde hizmet fırınlara yönelik sabaha karşı 04.00 sıralarında denetim yaptı.

Denetimler sırasında mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

İMALAT YAPILAN ALANDA BÖCEKLER OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Ekiplerin denetlediği iki fırında, imalat yapılan alanda çok sayıda böcek olduğu görüldü.

Girdikleri fırınlardan birinde gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekiplerinin böcekleri tek tek sayması dikkat çekti