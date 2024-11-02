Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı: 10 lira olan ekmeği 4 TL'den satıyorlar
Mersin'de bir fırıncı 10 lira olan ekmeği 7 TL'ye satınca, aynı sokaktaki 2 market de indirim yaparak ekmeği 4 TL'den satmaya başladı. Fırıncılar arasındaki rekabet dolayısıyla düşen ekmek fiyatı ise vatandaşa yaradı. Ekmeği 7 liradan satmaya devam edeceğini belirten fırın işletmecisi İsmail Özen, "Vatandaş sayemde 4 TL'den ekmek alıyor" dedi.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde 30 yıldır fırın işleten 69 yaşındaki İsmail Özen, uzun süredir 10 TL olan ekmeği 7 TL'ye satmaya başladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan Mersin Fırıncılar Odasının eski yönetimi, Özen'i mahkemeye verdi. Özen'in, davayı kazanması üzerine fırının sağındaki ve solundaki 2 market de ekmeği 4 TL'den satmaya başladı. Bu rekabet nedeniyle düşük fiyata ekmek satılması mahalle halkını memnun etti