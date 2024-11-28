Fırıncının iyi niyetini su istimal ederek 10 bin TL parayı ve telefonu çalan kadın hırsız yakalandı

Çalınan telefonunun kendisine teslim edildiği için mutlu olduğunu dile getiren 60 yaşındaki Osman Ölmez, “Emniyet birimleri çalınan telefonumu buldu para içinse gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Emniyetimizden Allah razı olsun telefonumuzu aldık ve işimize bakıyoruz. Deprem öncesi ölen bazı komşularımızın fotoğrafları telefonun içindeydi ve benim için çok önemliydi. Özellikle torunlarım, çevremde sevdiğim insanların ve akrabalarımın fotoğrafları benim için çok değerliydi, ondan dolayı telefonumun bulunması çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.