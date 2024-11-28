Fırıncının iyi niyetini su istimal ederek 10 bin TL parayı ve telefonu çalan kadın hırsız yakalandı
Hatay'da simit yemek için geldiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL para ile telefonu çalan kadın hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İyi niyetinden dolayı parasından ve telefonundan olan iş yeri sahibi Osman Ölmez'e telefonu teslim edildİ.
İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Osman Ölmez'e ait simit fırınında yaşanan olayda üşüdüğünü söyleyerek iş yerine gelen kadın hırsız, masanın üzerinde bulunan 10 bin TL ve cep telefonunu çalmıştı.