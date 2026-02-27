Fırında mide bulandıran görüntü
27.02.2026 13:13
İHA
Adana'da bir fırında denetim yapan zabıta ekipleri, mide bulandıran bir görüntüyle karşılaştı. Fırın, ekipler tarafından mühürlendi.
IHA
Adana'da bir fırında mide bulandıran görüntüler kaydedildi.
IHA
Zabıta ekipleri, ramazan ayında kentte sürdürdüğü rutin denetimleri arttırırken, Gülpınar Mahallesi'ndeki bir fırına baskın yaptı.
Yapılan kontrollerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı, üretim alanının sağlıksız ve yetersiz şartlarda faaliyet gösterdiği belirlendi.
IHA
Ekmek üretiminin toplum sağlığını tehlikeye atacak ortamda yapıldığı tespit edilince işletme hakkında cezai işlem uygulandı.