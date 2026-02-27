Ramazan imsakiyesi banner
Fırında mide bulandıran görüntü

27.02.2026 13:13

İHA

Adana'da bir fırında denetim yapan zabıta ekipleri, mide bulandıran bir görüntüyle karşılaştı. Fırın, ekipler tarafından mühürlendi.

Adana'da bir fırında mide bulandıran görüntüler kaydedildi.

Zabıta ekipleri, ramazan ayında kentte sürdürdüğü rutin denetimleri arttırırken, Gülpınar Mahallesi'ndeki bir fırına baskın yaptı.

 

Yapılan kontrollerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı, üretim alanının sağlıksız ve yetersiz şartlarda faaliyet gösterdiği belirlendi.

 

Ekmek üretiminin toplum sağlığını tehlikeye atacak ortamda yapıldığı tespit edilince işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

 

FIRIN MÜHÜRLENDİ

Kurallara uymadığı belirlenen fırın zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

 

İşletmenin kapısına resmi mühür vurulurken, içerideki üretim tamamen durduruldu.

