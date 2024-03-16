Fırındaki kan donduran cinayette ifadeler ortaya çıktı: "Her şey bir anda oldu"
Kayseri'de iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada oto yıkamacı Osman Tüşümel'i öldüren kendisi de bacağından yaralanan fırıncı Lütfullah Tüysüz, cinayetten 10 gün sonra tutuklandı. İfadesinde şoka girdiğini söyleyen Tüysüz, olaydan bir gün önce Tüşümel'in oğlu ile tartıştığını ve “Olaydan bir gün önce Osman Tüşümel’in oğlu ile tartıştık. Olay günü de fırında karşımdaki kişinin silahını çıkarıp ateş edeceğini düşünemedim. 2 silahını görünce kendimi korumak amacıyla can havli ile ateş ettim. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim. Her şey bir anda oldu” dedi.
Kayseri'de iki esnaf arasında çıkan tartışmada kan akmıştı. Cinayetten 10 gün sonra tutuklama geldi.
Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta fırıncı Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı.