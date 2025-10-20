Fırının ateşiyle hayalini yoğuruyor: Gece gündüz çalışıyor

Onlardan da duydum bu durumu ve ben de artık tezgahta çalışmaya karar verdim. İlk başlarda kıyma karıştırmak olsun, kıymanın malzemeleri olsun. Bunları öğrettiler. Sonra pide doğramaya başladım. Yakın bir zamandan beri de tezgahta ve fırında çalışmaya başladım. Burası meslek öğretme amaçlı bir işletme. Yani burada gerçekten meslek öğrenmeden çıkmayan insan yok. Bir kadın olarak zaten her kadının yaptığı bir iş değil bu. O yüzden ben de buranın kadın ustası oldum ve bir kadın olarak aslında insanların tepkileri çok hoşuma gidiyor. Çünkü burada genelde erkekler usta olduğu için şaşırıyorlar. Hatta kadın müşterilerimizden de destek olan çok oluyor. Ayrıca burada bu dükkanda usta olanlara da ustam dükkan veriyor ve ‘ister kendin yönet ister benle ortak ol' diyor. Bu amaç da çok güzel bu arada. Ustam her şeyini hazırlıyor, bize veriyor dükkanı. Ondan dolayı burada çalışmaktan mutluyum. Eğer nasip olursa, biraz daha işin püf noktalarını öğreneceğim. Zaten ustam söz verdi, iyi olursam kendi püf noktalarını bana öğretecekmiş. Onları öğrendikten sonra nasip olursa bir tane dükkan açabilirim aslında. Asla mesleğin ayrımı olmaz ve her kadın bir meslek yapmalıdır bence. Ben de pideciliği seçtim. Artık hayata atılmamın vaktinin geldiğini anladım. Artık belli bir yaştan sonra insan böyle düşünüyor. Ben de başladım mesleğe. İyi ki de başlamışım. Burada çok mutluyum. Gerçekten burası kendi ailem gibi. Bu da çok önemli çünkü iş ortamı güzel bir şey. Huzursuz olduğun bir yerde çalışamazsın. İşe gitme isteği olmaz içinde ama ben de her sabah işe gelmekten gayet mutluyum. Ailem zaten tamamen takdir ediyor. Çünkü beklemiyorlardı. Burası benim için bir iş yerinden ziyade bir okul. İkinci ailem gibi. Sıcak bir ortam" dedi.