Fırının ateşiyle hayalini yoğuruyor: Gece gündüz çalışıyor

Kadın pide ustası yetiştirmenin içinde bir ukde olduğunu ifade eden 60 yaşındaki pide ustası Hamit Tosun, "45 yıldır çırak dahil bu sektörün içindeyim. Hemen her yıl bir usta yetiştirdim ve buradaki bütün ustalara, her taraftan hem mekan açanlara hem mekan açmayanlara, çalışan ustalar da var tabi onların içinde. Hepsini ben burada yetiştirdim, gönderdim. Bir yerde bir bayan usta gördüm ve burada da olması gerektiğini düşündüm. Sobuca'dan bir bayan elemanım vardı. Tam usta olmak üzereyken, buradan ayrıldı. İçimde ukdedir benim. Ben bayan usta yetiştireceğim dedim ve Cennet Gül geldi. Bak bu işi yapacaksan bana zaman vereceksin, 2,5-3 yıl da buranın en iyi ustasıyla yarışır hale geleceksin dedim. Şimdi ben de keyif alıyorum. O, öğrenmek istiyor zaten. Onu yetiştireceğim. Önümüzdeki yıl yaz bitiminde inşallah burada benim gibi bir usta olarak buradan çıkmış olacak. Bir usta genelde 2,5-3 yılda hazır hale geliyor. Cennet de bir buçuk yıl sonra gayet iyi bir usta olarak buradan yetişmiş olacak. Övgüyle bahsediyorlar, genelde ‘Bayan usta da oluyormuş' diyenler oluyor. Cennet şu an tezgahta ve herkes gıptayla bakıyor, aslında özeniyorlar yani. Benim kızımı da yetiştir diyenler var. Ama biri yetişmeden ben üst üste eleman almıyorum. Aralarında çekememezlik olmasın. Geçimsizlik olmasın. Onun için bir tanesi yetişecek arkasından bir başkası gelecek. Ömrüm yeterse. Yetmezse zaten oğlum da usta. Ona da söyledim. O da aynı şekilde devam ettirecek. Benim yetiştirdiğim elemanlar her şeyi en güzel şekilde öğreniyor ve yetişiyor. Kendi dükkanlarını açacak kadar iyi olana kadar burada yetişiyorlar" dedi.