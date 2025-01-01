Fırtına 1 gün sürdü ama etkileri 18 gündür sürüyor

Rize'de 18 gün önce meydana gelen fırtınada sahilde dalgaların zarar verdiği işletmeler sosyal medyadan kaynaklı oluşan algı nedeniyle 18 gündür müşteri bulamıyor.

Fırtına 1 gün sürdü ama etkileri 18 gündür sürüyor - 1

13 Aralık 2024 tarihinde şiddetli fırtına Rize'yi etkisi altına almış, sahil kesiminde olan birçok işletme fırtınadan olumsuz etkilenmişti. Fırtınanın neden olduğu dev dalgalar bazı işletmelerin camlarının kırılmasına neden olurken Rize Belediyesi'nin sosyal tesislerinde de vatandaşların oturma alanlarına zarar vermişti.

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Fırtına 1 gün sürdü ama etkileri 18 gündür sürüyor - 2

Fırtınanın ardından işletmeler 1 gün içerisinde tadilatlarını yaptı ve hizmete açıldı ancak etkisini kaybeden dalgalar, bu kez yerini etkisi devam eden sosyal medyaya bıraktı. Öyle ki o akşam ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya devam etti. Bu da vatandaşlarda "Sahildeki işletmelerde hizmet verilmiyor" algısına neden oldu.

Fırtına 1 gün sürdü ama etkileri 18 gündür sürüyor - 3

''ÜZERİNDEN 2 HAFTA GEÇMESİNE RAĞMEN İNSANLAR ARIYOR''

Dalgaların işletmelerde bıraktığı zararın 1 günde giderilmesine rağmen sosyal medyanın verdiği zararın devam ettiğini dile getiren işletme müdürü Gülşen Mahmudoğlu “Fırtına o akşam baya bir yüksek dalgaların oluşmasına sebep oldu. Bu durumdan bizde biraz etkilendik. Ama çok da fazla sürmedi. 1 gün içerisinde hemen toparlandık ve hizmete başladık. Üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, insanların halen daha bizi arayıp ‘Hizmet veriyor musunuz?' diye sorması ilgimizi çekti. Ben artık bir şey yapmamız için sosyal medyaya düşmemiz yeterli diye düşünmeye başladım. Bizi dalgalar biraz savurmuş olabilir ama o da sosyal medyanın azizliği diyelim. O da şöyle; dalgalar bizi vurdu mu? vurdu. Ama bunun temizliği tadilatı 1 gün sürdü” ifadelerini kullandı.

Fırtına 1 gün sürdü ama etkileri 18 gündür sürüyor - 4
Fırtına 1 gün sürdü ama etkileri 18 gündür sürüyor - 5
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