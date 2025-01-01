Fırtına 1 gün sürdü ama etkileri 18 gündür sürüyor

''ÜZERİNDEN 2 HAFTA GEÇMESİNE RAĞMEN İNSANLAR ARIYOR''

Dalgaların işletmelerde bıraktığı zararın 1 günde giderilmesine rağmen sosyal medyanın verdiği zararın devam ettiğini dile getiren işletme müdürü Gülşen Mahmudoğlu “Fırtına o akşam baya bir yüksek dalgaların oluşmasına sebep oldu. Bu durumdan bizde biraz etkilendik. Ama çok da fazla sürmedi. 1 gün içerisinde hemen toparlandık ve hizmete başladık. Üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen, insanların halen daha bizi arayıp ‘Hizmet veriyor musunuz?' diye sorması ilgimizi çekti. Ben artık bir şey yapmamız için sosyal medyaya düşmemiz yeterli diye düşünmeye başladım. Bizi dalgalar biraz savurmuş olabilir ama o da sosyal medyanın azizliği diyelim. O da şöyle; dalgalar bizi vurdu mu? vurdu. Ama bunun temizliği tadilatı 1 gün sürdü” ifadelerini kullandı.