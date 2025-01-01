Fırtına 1 gün sürdü ama etkileri 18 gündür sürüyor
Rize'de 18 gün önce meydana gelen fırtınada sahilde dalgaların zarar verdiği işletmeler sosyal medyadan kaynaklı oluşan algı nedeniyle 18 gündür müşteri bulamıyor.
13 Aralık 2024 tarihinde şiddetli fırtına Rize'yi etkisi altına almış, sahil kesiminde olan birçok işletme fırtınadan olumsuz etkilenmişti. Fırtınanın neden olduğu dev dalgalar bazı işletmelerin camlarının kırılmasına neden olurken Rize Belediyesi'nin sosyal tesislerinde de vatandaşların oturma alanlarına zarar vermişti.