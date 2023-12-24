Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeleri fırtına konusunda uyarmıştı. Yaşanan fırtına nedeniyle olumsuzluklar meydana gelirken, bazı yerlerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlar zarar gördü. Samsun'da ise fırtına nedeniyle 3 katlı evin çatısında bulunan koltuk yola uçtu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirmişti.