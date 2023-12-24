Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü

Koray Kuru, gazetecilere arkadaşının dükkanında oturdukları sırada aşırı bir ses geldiğini ve dışarı çıktıklarında yan binanın çatısının uçtuğunu gördüklerini söyledi.



Kuru, çatının araçların üzerine geldiğini dile getirerek, "Bir iki araçta maddi hasar oldu. Şu an can kaybımız yok, başka bir şeyimiz yok çok şükür." dedi.