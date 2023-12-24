Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeleri fırtına konusunda uyarmıştı. Yaşanan fırtına nedeniyle olumsuzluklar meydana gelirken, bazı yerlerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlar zarar gördü. Samsun'da ise fırtına nedeniyle 3 katlı evin çatısında bulunan koltuk yola uçtu.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 2

Fırtına nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar meydana geldi.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 3

ORDU'DA ÇATILAR UÇTU, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Durugöl Mahallesi 1088 Sokak'ta bir evin çatısı uçtu.

Çatının üzerine düştüğü park halindeki iki otomobilin hasar gördüğü olay nedeniyle sokak araç girişine kapandı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 4

Koray Kuru, gazetecilere arkadaşının dükkanında oturdukları sırada aşırı bir ses geldiğini ve dışarı çıktıklarında yan binanın çatısının uçtuğunu gördüklerini söyledi.

Kuru, çatının araçların üzerine geldiğini dile getirerek, "Bir iki araçta maddi hasar oldu. Şu an can kaybımız yok, başka bir şeyimiz yok çok şükür." dedi.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 5

Bahçelievler Mahallesi'nde de bir binanın çatısı uçtu, üç araçta hasar oluştu.

İlçenin bazı noktalarında elektrik kesintileri yaşanırken, farklı ilçelerde de çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 6

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri ise söz konusu noktalarda çalışma gerçekleştiriyor.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 7

SAMSUN'DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

Meteoroloji verilerine göre saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkan fırtına, şehir merkezinde hasara yol açtı. Özellikle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgardan çok sayıda evin çatısı yola ve park halindeki araçların üzerine uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 8

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasının çatısında uçmalar ve yer yer kopmalar meydana geldi.

İlkadım ilçesi Anıtpark'ta belinden kırılan ağaç, çocuk parkına devrildi. Ağaçta tüneyen çok sayıda sığırcık, ağaçla birlikte yere düşüp telef oldu. Polis ve bekçiler parka şerit çekerek önlem aldı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 9

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı yola ve park halindeki araçların üzerine düştü. Kışla Mahallesi'nde de 3 katlı evin çatısında bulunan 3'lü koltuk yola uçtu.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 10

Aynı binanın çatısından sökülmeler ve sarkmalar tehlike oluşturdu. Atakum ilçesinde da çatı uçmaları ve ağaç yıkılmaları yaşandı.

Polis zarar oluşan bölgelerde sokakları araç ve yaya trafiğine kapatıp önlem aldı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 11

AMASYA’DA FIRTINA: ÇATILAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yenimahalle’de etkili olan fırtına nedeniyle, park halindeki otomobil ve hafif ticari aracın üstüne çatı parçaları düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 12

Yenimahalle Muhtarı Emin Yavuz, hasar gören araçlarda şans eseri yaralanan olmadığını açıkladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri incelemelerde bulundu.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 13

İl merkezinde ve diğer ilçelerde ağaçlar devrildi. Fırtına sonrası il merkezinde bazı mahallelerde geçici elektrik kesintileri yaşandı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 14

ZONGULDAK'TA FIRTINA YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Yayla Mahallesi Yağcılar Caddesi'ndeki evin çatısı koparak yola düştü. Yerdeki parçaların ulaşımı engellemesi nedeniyle ekipler, temizlik çalışması yaptı.

Bölgede yaşanan arıza sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmasının ardından konutlara yeniden enerji verildi.

Zonguldak Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 15

BARTIN'DA FIRTINA NEDENİYLE ÇATILAR UÇTU, OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 16

Belediye ekipleri, otomobilde hasara yol açan ağacın dallarını keserek aracın üzerinden kaldırdı.

Fırtına sebebiyle ilçe ve kent merkezindeki bazı kafeteryalar ve evlerin, köylerde de yaklaşık 10 evin çatısı uçtu.

Fırtına birçok ilde etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü - 17

İlçede belediye hoparlöründen yapılan anonsta fırtına nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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