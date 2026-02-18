Fırtına birçok ili vurdu. Yollar sular altında kaldı, bir ilçe Venedik'e döndü

Yurdun birçok ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olurken Bursa'nın Gemlik ilçesinde ve Kocaeli'de deniz taştı. Köyceğiz Gölü'nde de su seviyesi yükselince ilçe Venedik'e döndü.

Türkiye yağışlı ve soğuk hava etkinde.

 

Günlerdir etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi.

MUĞLA KÖYCEĞİZ

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı hava Köyceğiz'i besleyen derelerin debisini arttırdı.

 

Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden gelen sular nedeniyle Köyceğiz Gölü'nde su seviyesi yükseldi.

Gölde yaşanan taşkınlar sonrası önce kordon sonra da bölgedeki işletmeler sular altında kaldı.

 

Su seviyesinin artarak devam etmesi sonrasından gölden taşan sular cadde ve sokaklara kadar ulaştı.

 

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkilerken ev ve iş yerlerinden su baskınları yaşandı.

 

Vatandaşların taşkın yaşanan bölgelerden uzak durmaları istendi.

SON HAVA DURUMU RAPORU

Köyceğiz'de yağışların bugün akşam saatlerine doğru etkisini kaybedeceği öğrenilirken bir günlük aranın ardından tekrar yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

BURSA GEMLİK

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli fırtına ve yoğun gelgit nedeniyle deniz seviyesi yükseldi.

 

Kıyıya vuran dev dalgalar sahil şeridini aşarak yolu kapladı, bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım ve iş yerlerinin önüne kadar ulaştı.

Araçların ilerlemekte güçlük çektiği bölgede vatandaşlar güvenli alanlara çekildi.

 

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkın yaşanan noktalarda güvenlik önlemleri alırken su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

KOCAELİ

Kocaeli'de de sabah saatlerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi.

 

Şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgalar yükselirken deniz taşarak kıyı kesimlerinde su baskınlarına neden oldu.

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Sahil Caddesi deniz suyuyla kaplandı.

Başiskele ilçesi sahil kesiminde de yollar göle döndü. Yolların su altında kalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 

 

İlçe belediyesi ekipleri çalışma gerçekleştirdi.