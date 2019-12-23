Fırtına Bodrum'u vurdu

Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kırılıp batan kayığını kamyonetle kurtarmaya çalışan bir vatandaş, “Akşam baya bir fırtına vardı. Kayık da burada bağlıydı. Hava esince almamız gerekirdi. Farkına varamadık. Sağlık olsun. Canımıza gelmesin, ne yapalım” diye konuştu.

Bodrum’un milyonlarca insanın bıraktığı çöplerden nasibini aldığını savunan Tayfun Dinç ise, Fırtına Bodrum’u çok etkiledi. Bütün Kumbahçe’yi etkiledi. Denizdeki pislikler karaya çıktı. Doğanın intikamı. Yaz boyunca atılıp veya temizlenmeyen doğanın intikamı bu” diye konuştu.