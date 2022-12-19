Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı

Karadeniz’de hamsi avı geçen günlere oranla azalınca fiyatını ikiye katladı. Hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 50 TL’den satılmaya başladı.

Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı - 1

Trabzon'da kilosu 25 TL’den satılan hamsi bölgedeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca fiyatı 50 TL’ye yükseldi.

Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı - 2

Özellikle havaların soğuması hamsiye olan talebin artırdığını belirten balıkçılar, son ayların en pahalı hamsisini sattıklarını söylediler.

Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı - 3

Sezon başında sattıkları hamsi fiyatının bugün itibariyle fiyatının neredeyse aynı olduğunu kaydeden balıkçılar diğer çeşit balıkları arasında ise çinakopun tavan yaptığını belirtiler.

Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı - 4

Hamsi az gelince fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “Hamsi az gelince pahalandı. Dün 35 TL’ye sattığımız hamsi bugün kilosu 50 TL" dedi.

Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı - 5

Öte yandan hamsinin soğuk havaların yiyeceği olduğunu belirten Pınar, "Geçtiğimiz hafta 25 TL’den başladı 55 TL’ye kadar çıkmıştı dün de 35 TL’ye sattık bugün 50 TL oldu" ifadelerini kullandu.

Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı - 6

Hava muhalefeti nedeniyle çoğu teknelerin denize açılamadığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış “Hava muhalefetinden dolayı tekneler pek açılamadı, dolayısıyla az gelince fiyatı da arttı. Hamsi ilk kez bugün 50 TL’ye yükseldi" dedi.

Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı - 7

Sezon başlangıcında hamsinin fiyatının 50 TL olduğunu belirten Çoğalmış, bugün itibarıyla son ayların en pahalı dönemini yaşadıklarını açıkladı.

Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı - 8

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