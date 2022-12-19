Fırtına hamsi fiyatlarını ikiye katladı

Trabzon'da kilosu 25 TL’den satılan hamsi bölgedeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca fiyatı 50 TL’ye yükseldi.
Özellikle havaların soğuması hamsiye olan talebin artırdığını belirten balıkçılar, son ayların en pahalı hamsisini sattıklarını söylediler.
Sezon başında sattıkları hamsi fiyatının bugün itibariyle fiyatının neredeyse aynı olduğunu kaydeden balıkçılar diğer çeşit balıkları arasında ise çinakopun tavan yaptığını belirtiler.
Hamsi az gelince fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “Hamsi az gelince pahalandı. Dün 35 TL’ye sattığımız hamsi bugün kilosu 50 TL" dedi.
Öte yandan hamsinin soğuk havaların yiyeceği olduğunu belirten Pınar, "Geçtiğimiz hafta 25 TL’den başladı 55 TL’ye kadar çıkmıştı dün de 35 TL’ye sattık bugün 50 TL oldu" ifadelerini kullandu.
Hava muhalefeti nedeniyle çoğu teknelerin denize açılamadığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış “Hava muhalefetinden dolayı tekneler pek açılamadı, dolayısıyla az gelince fiyatı da arttı. Hamsi ilk kez bugün 50 TL’ye yükseldi" dedi.
Sezon başlangıcında hamsinin fiyatının 50 TL olduğunu belirten Çoğalmış, bugün itibarıyla son ayların en pahalı dönemini yaşadıklarını açıkladı.