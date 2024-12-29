Fırtına mağduru yavru fok, annesine kavuştu

“Akdeniz fokları, ekosistemin önemli bir parçası. İnsanlar ve tekneler kıyılardan uzaklaştıkça bu canlılar daha fazla görünmeye başlıyor. Bu olaydan sonra da birçok bölgeden bana yavru ve yetişkin fok görüntüleri geldi. Bu hayvanları koruyup kollamalı, duyarlı olmalı ve böyle bir an da yetkililere haber vermeliyiz.”