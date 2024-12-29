Fırtına mağduru yavru fok, annesine kavuştu
Antalya'da, fırtına nedeniyle sahile vuran yavru Akdeniz foku, balıkçı Atilla Mert'in çabalarıyla annesine kavuşturuldu. Küçük Çaltıcak Plajı'nda balık tutan vatandaşlar tarafından bulunan yavru fok, veteriner hekimin kontrolünün ardından Mert'in “Balık Firarda” isimli teknesiyle denize açılarak annesiyle buluşturuldu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen bir olay, nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foklarının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.