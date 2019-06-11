Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı
Anadolu Ajansı, DHA
Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi üzerinde yapılan kaçak yapılar yıkılıyor.
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1Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.
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2Çalışmalarda jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki 3 katlı yapının yıkımı için sabahın erken saatlerinde tedbir aldı.
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3Yolu bir süreliğine trafiğe kapatan ekipler, iş makinesiyle yıkıma başladı.
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4Bu arada durumu öğrenerek bölgeye gelen vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.
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5Jandarma ve polis ekipleri, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı.
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6Yıkıma karşı çıkan bazı vatandaşlar ile yapı sahiplerinin vadideki bekleyişi sürüyor.
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7Bazı vatandaşlar ise yıkım öncesi güvenlik güçlerinden izin alarak, yapıların içerisindeki eşyalarını boşalttı.
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8Yıkım işlemlerinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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