Fırtına Vadisi'ndeki ruhsatsız yapılar kaldırılıyor

Rize Valiliği tarafından Mayıs 2024'te başlatılan çalışmalar kapsamında ilgili kurumlarca denetimler yapıldığı ve risk teşkil eden yapılar konusunda sahiplerinin bilgilendirildiği ve uyarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan uyarı ve tebligatlar neticesinde 28 yapı, sahipleri tarafından yıkılmış ve kaldırılmıştır. Kaldırılmayan yapılar için ise son tebligatlar yapılmıştır. Tüm uyarı ve tebligatlara rağmen kaldırılmayan yapıların yıkımlarına, ilgili kurumlar tarafından ivedilikle başlanacaktır. Fırtına Vadisi özelinde başlatılan bu çalışmalar, ilimizdeki tüm vadiler ve turizm merkezlerinde aynı titizlikle sürdürülecektir."