Fırtına Vadisi'ndeki ruhsatsız yapılar kaldırılıyor
Rize'de, Fırtına Vadisi'nde tescilsiz alanlarda ve dere yatağındaki izinsiz yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içindeki Fırtına Vadisi'nde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescilsiz alanlardaki izinsiz yapılar ile Fırtına Deresi dere yatağında taşkın riski altındaki yapıları kaldırmak üzere başlatılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.