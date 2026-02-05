Fırtına ve çok kuvvetli yağış uyarısı. 7 ilde sel tehlikesi

Buna göre bugün öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.