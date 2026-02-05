Fırtına ve çok kuvvetli yağış uyarısı. 7 ilde sel tehlikesi
05.02.2026 05:57
Son Güncelleme: 05.02.2026 05:59
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji İzmir, Manisa, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Muğla için çok kuvvetli sağanak ve 9 kuvvetinde fırtına uyarısı yayınladı. 7 kentte sel tehlikesine karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Bugün batı illerinden başlayacak kuvvetli yağışlar cuma günü tüm yurda yayılacak.
Buna göre bugün öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
7 KENTE SARI KODLU UYARI
Bu kentler için sarı kodlu uyarı yapan MGM ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
9 KUVVETİNDE FIRTINA
Ege ve Akdeniz'de rüzgar, günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.
Bugün Van çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Yağış yarından itibaren tüm yurda yayılacak. Tahminlere göre batı ve iç kesimlerde sağanak yağmur, doğu illerinde ise kar bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 5/10 derece.
- İstanbul 8/12 derece.
- Denizli 5/17 derece.
- İzmir 11/15 derece.
- Adana 5/19 derece.
- Ankara 0/12 derece.
- Samsun 4/16 derece.
- Erzurum -13/1 derece.
- Malatya -2/8 derece.
- Kars -18/-3 derece
- Diyarbakır -2/10 derece.
- Gaziantep 2/11 derece.