Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kış birçok kenti etkisi altına aldı. Hem fırtına ve sağanak hem de kar etkili oldu. Yollar su altında kaldı, ağaçlar devrildi, sahildeki tekneler zarar gördü. Etkisini artıran kar ise bazı kentlerde ulaşımı durma noktasına getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybetti.
Bir yanda fırtına ve sağanak, diğer yanda yoğun kar. Dereler taştı, su baskınları yaşandı, yollar kar nedeniyle kapandı.
Olumsuz hava koşulları, yurdun birçok bölgesinde etkili oldu.