Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Kış birçok kenti etkisi altına aldı. Hem fırtına ve sağanak hem de kar etkili oldu. Yollar su altında kaldı, ağaçlar devrildi, sahildeki tekneler zarar gördü. Etkisini artıran kar ise bazı kentlerde ulaşımı durma noktasına getirdi. Aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybetti.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 1

Bir yanda fırtına ve sağanak, diğer yanda yoğun kar. Dereler taştı, su baskınları yaşandı, yollar kar nedeniyle kapandı.

Olumsuz hava koşulları, yurdun birçok bölgesinde etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 2

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 3

Bakan Yerlikaya, şu ana kadar 16 ilde 1611 ihbar geldiğini, 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayların bildirildiğini anlattı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 4

ZONGULDAK

Zonguldak'ta, sağanak, fırtına ve kar etkiliydi. Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda üç noktada heyelan yaşandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 5

Devrek ilçesindeyse, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 6

Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda da su seviyesi yükseldi. Cezaevindeki hükümlüler, tahliye edildi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 7

İlçede, sağanak ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar da su altında kaldı. İş yerleri zarar gördü, sahil yolundaki birçok ağaç devrildi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 8

ERZURUM

Erzurum'daki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipinin etkili olduğu bölgede araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 9

Ekipler yolu ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 10

ERZİNCAN

Erzincan da kara teslim oldu. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler kara hazırlıksız yakalandı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 11

Erzincan-Sivas kara yolunda, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, kayarak yolu kısmen kapattı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 12

DÜZCE

Düzce Akçakoca'da sağanak ve fırtına nedeniyle, denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 13

Dev dalgalar yüzünden, balıkçı barınağındaki tekneler zarar gördü.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 14

BURSA

Bursa Gemlik'te lodosun hızı saatte 60 kilometreyi aştı, denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi geçti.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 15

Taşan deniz suyu, 80 metre ilerideki caddeye ilerledi. Önüne ne kattıysa sürükledi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 16

YALOVA

Yalova'da Osman Gazi Parkı’nda bulunan lunapark, taşan deniz suyuyla doldu. Lunapark içindeki kafeterya, dalga ve rüzgarlarla kullanılamaz hale geldi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 2 kişi hayatını kaybetti - 17

Lunaparktaki dev eğlence aletleri de fırtına nedeniyle yerlerinden sürüklendi.

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