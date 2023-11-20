Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi
Kış birçok kenti etkisi altına aldı. Hem fırtına ve sağanak hem de kar etkili oldu. Yollar su altında kaldı, ağaçlar devrildi, sahildeki tekneler zarar gördü. Etkisini artıran kar ise bazı kentlerde ulaşımı durma noktasına getirdi. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Batman, Diyarbakır ve Zonguldak’ta can kayıpları yaşandı.
Bir yanda fırtına ve sağanak, diğer yanda yoğun kar. Dereler taştı, su baskınları yaşandı, yollar kar nedeniyle kapandı.
Olumsuz hava koşulları, yurdun birçok bölgesinde etkili oldu.