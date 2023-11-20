Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi

Kış birçok kenti etkisi altına aldı. Hem fırtına ve sağanak hem de kar etkili oldu. Yollar su altında kaldı, ağaçlar devrildi, sahildeki tekneler zarar gördü. Etkisini artıran kar ise bazı kentlerde ulaşımı durma noktasına getirdi. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Batman, Diyarbakır ve Zonguldak’ta can kayıpları yaşandı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 1

Bir yanda fırtına ve sağanak, diğer yanda yoğun kar. Dereler taştı, su baskınları yaşandı, yollar kar nedeniyle kapandı.

Olumsuz hava koşulları, yurdun birçok bölgesinde etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 2

TÜRKİYE GENELİNDE 5 CAN KAYBI

Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Zonguldak ve Diyarbakır’da 1, Batman’da 4 olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ta batan geminin kaybolan 11 mürettebatı için çalışmalar sürüyor.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 3

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar 16 ilde 1611 ihbar geldiğini, 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayların bildirildiğini açıkladı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 4

BATMAN'DA 3 CAN KAYBI

Batman’da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin giriş katı ile çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

Seyitler Mahallesi’nde bir evde yaşayan 4 kişi sel sularına kapıldı. Olayda biri kadın 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 5

DİYARBAKIR’DA 1 CAN KAYBI

Diyarbakır’da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, tabelalar uçtu.

Hani ilçesinde sel sularına kapılan zihinsel engelli Behçet Avcı yaşamını yitirdi.

Kırsal bölgelerde, yaşanan taşkınlar nedeniyle ev ve ahırları su bastı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 6

ZONGULDAK

Zonguldak'ta "Kafkametler" isimli gemi fırtınaya kapılıp battı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan arama çalışmaları sabah saatlerinde başladı.

Bir denizcinin cesedine ulaşıldı.

Bölgede kayıp 11 denizciyi arama çalışmaları sürüyor.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 7

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda üç noktada heyelan yaşandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 8

Devrek ilçesindeyse, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 9

Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda da su seviyesi yükseldi. Cezaevindeki hükümlüler, tahliye edildi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 10

İlçede, sağanak ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar da su altında kaldı. İş yerleri zarar gördü, sahil yolundaki birçok ağaç devrildi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 11

ERZURUM

Erzurum'daki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipinin etkili olduğu bölgede araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 12

Ekipler yolu ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 13

ERZİNCAN

Erzincan da kara teslim oldu. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler kara hazırlıksız yakalandı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 14

Erzincan-Sivas kara yolunda, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, kayarak yolu kısmen kapattı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 15

DÜZCE

Düzce Akçakoca'da sağanak ve fırtına nedeniyle, denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 16

Dev dalgalar yüzünden, balıkçı barınağındaki tekneler zarar gördü.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 17

BURSA

Bursa Gemlik'te lodosun hızı saatte 60 kilometreyi aştı, denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi geçti.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 18

Taşan deniz suyu, 80 metre ilerideki caddeye ilerledi. Önüne ne kattıysa sürükledi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 19

YALOVA

Yalova'da Osman Gazi Parkı’nda bulunan lunapark, taşan deniz suyuyla doldu. Lunapark içindeki kafeterya, dalga ve rüzgarlarla kullanılamaz hale geldi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 20

Lunaparktaki dev eğlence aletleri de fırtına nedeniyle yerlerinden sürüklendi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 21

VAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Van’da ise kar yağışı etkili oldu.

Van şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 7 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı.

Kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Van-Bahçesaray kara yolu  ile Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçitlerinde Karayolları ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için sürekli kar temizleme çalışması yaptı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 22
Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 23
Fırtına ve kar yurdu esir aldı! 6 kişi yaşamını yitirdi - 24

ŞIRNAK

Şırnak’ta dün akşamdan bu yana etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek bölgeler kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, sağanak yağıştan dolayı Habur ve Hezil çaylarında taşkın yaşandı.
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