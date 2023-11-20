Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Kış, Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yurt genelinde hem fırtına ve sağanak hem de kar etkili oldu. Tipi nedeniyle 261 yerleşim yerinin yolları kapandı, şiddetli fırtına ağaçları devirdi. Birçok kentte aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde sel ve fırtına nedeniyle 9 can kaybı olduğunu açıkladı.
Bir yanda fırtına ve sağanak, diğer yanda yoğun kar. Dereler taştı, su baskınları yaşandı, yollar kar nedeniyle kapandı.
Olumsuz hava koşulları, yurdun birçok bölgesinde etkili oldu.