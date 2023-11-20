Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kış, Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yurt genelinde hem fırtına ve sağanak hem de kar etkili oldu. Tipi nedeniyle 261 yerleşim yerinin yolları kapandı, şiddetli fırtına ağaçları devirdi. Birçok kentte aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde sel ve fırtına nedeniyle 9 can kaybı olduğunu açıkladı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 1

Bir yanda fırtına ve sağanak, diğer yanda yoğun kar. Dereler taştı, su baskınları yaşandı, yollar kar nedeniyle kapandı.

Olumsuz hava koşulları, yurdun birçok bölgesinde etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 2

TÜRKİYE GENELİNDE 9 CAN KAYBI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fırtına ve sel nedeniyle Batman’da 4, Zonguldak’ta 3 ve Diyarbakır’da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Karadeniz’de şiddetli fırtına nedeniyle batan geminin mürettebatından 1 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla, Türkiye genelindeki can kaybı 9’a yükselmiş oldu.

Batan gemideki kayıp 11 denizciyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 3

BATMAN'DA 4 CAN KAYBI

Batman’da sel suları 4 can aldı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, birçok bölgede su baskınlarına yol açtı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma yaptı.

Birçok ev ve iş yerini su bastı.

Seyitler Mahallesi’nde sel sularına kapılan Birgül Güner (9), Asenat Güner (1), İsrafil Güner (5) ve Lalihan Güner (54) yaşamını yitirdi.

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Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 4

ZONGULDAK'TA CAN KAYBI SAYISI 4

Zonguldak şiddetli fırtınanın en çok zarara yol açtığı yerlerden biri oldu.

Ereğli ilçesinde bir aracın sele kapılması sonucu, araçta bulunan 4 kişiden 3’ü yaşamını yitirdi.

İlçede, Karadeniz açıklarında batan Kafkametler isimli geminin kayıp mürettebatından 1’inin cansız bedenine ulaşılmasıyla, kentteki can kaybı sayısı 4’e yükseldi.

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Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 5

Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda üç noktada heyelan yaşandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Devrek ilçesindeyse, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 6

Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda da su seviyesi yükseldi. Cezaevindeki hükümlüler, tahliye edildi.

Ereğli'de, sağanak ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar da su altında kaldı. İş yerleri zarar gördü, sahil yolundaki birçok ağaç devrildi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 7

DİYARBAKIR’DA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır’da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, tabelalar uçtu.

Hani ilçesinde sel sularına kapılan zihinsel engelli Behçet Avcı yaşamını yitirdi.

Kırsal bölgelerde, yaşanan taşkınlar nedeniyle ev ve ahırları su bastı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 8

261 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM KAPANDI

Erzurum, Ardahan ile Kars ise beyaza büründü.

Kar ve tipi nedeniyle 261 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 9

ERZURUM

Erzurum'daki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipinin etkili olduğu bölgede araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 10

Ekipler yolu ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 11

ERZİNCAN

Erzincan da kara teslim oldu. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler kara hazırlıksız yakalandı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 12

Erzincan-Sivas kara yolunda, yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, kayarak yolu kısmen kapattı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 13

DÜZCE

Düzce Akçakoca'da sağanak ve fırtına nedeniyle, denizde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 14

Dev dalgalar yüzünden, balıkçı barınağındaki tekneler zarar gördü.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 15

BURSA

Bursa Gemlik'te lodosun hızı saatte 60 kilometreyi aştı, denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi geçti.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 16

Taşan deniz suyu, 80 metre ilerideki caddeye ilerledi. Önüne ne kattıysa sürükledi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 17

YALOVA

Yalova'da Osman Gazi Parkı’nda bulunan lunapark, taşan deniz suyuyla doldu. Lunapark içindeki kafeterya, dalga ve rüzgarlarla kullanılamaz hale geldi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 18

Lunaparktaki dev eğlence aletleri de fırtına nedeniyle yerlerinden sürüklendi.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 19

VAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Van’da ise kar yağışı etkili oldu.

Van şehir merkezine yakın kırsal mahallelerde 7 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı.

Kente yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Van-Bahçesaray kara yolu  ile Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere geçitlerinde Karayolları ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için sürekli kar temizleme çalışması yaptı.

Fırtına ve kar yurdu esir aldı | 9 kişi yaşamını yitirdi, 261 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - 20

ŞIRNAK

Şırnak’ta dün akşamdan bu yana etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek bölgeler kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, sağanak yağıştan dolayı Habur ve Hezil çaylarında taşkın yaşandı.
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