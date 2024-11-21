Fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti: Mazgallar tıkandı, araçlar güçlükle ilerledi

Seyfi İşlek isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Saat 13.00 sıraları afat var. Ama aynı zamanda bereket yağıyor. Yazdan bu yana yağış olmadı. Şuan güzel bir yağmur var. Herkese hayırlı olsun. Çiftçilerimizin buğdayları çıkacak Allah’ın izniyle” dedi.