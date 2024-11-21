Fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti: Mazgallar tıkandı, araçlar güçlükle ilerledi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle sokaklar dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Süleymanpaşa'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğlen kısa sürede şiddetli sağanak yağışla birleşerek hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı yerlerde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaşlar ani bastıran yağıştan korunmak için sığınacak yer aradı.