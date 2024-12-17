Fırtına vurdu, 8 katlı apartmanda hasar oluştu
Rize’de şiddetli fırtınada tedbir amaçlı boşaltılan 8 katlı bina için hazırlanan ön rapor tamamlandı. Raporda, bodrum katında hasar oluşan binada oturmanın tehlikeli olduğu vurgulandı. Çevresine güvenlik şeridi çekilen bina, mühürlendi.
Rize’de 12 Aralık’ta etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle Karadeniz’de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.
Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı.