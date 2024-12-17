Fırtına vurdu, 8 katlı apartmanda hasar oluştu

Rize’de şiddetli fırtınada tedbir amaçlı boşaltılan 8 katlı bina için hazırlanan ön rapor tamamlandı. Raporda, bodrum katında hasar oluşan binada oturmanın tehlikeli olduğu vurgulandı. Çevresine güvenlik şeridi çekilen bina, mühürlendi.

Fırtına vurdu, 8 katlı apartmanda hasar oluştu - 1

Rize’de 12 Aralık’ta etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Karadeniz’de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu.

Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtına vurdu, 8 katlı apartmanda hasar oluştu - 2

İşletmede zarar oluştu. Fırtına nedeniyle sahile yakın Menderes Bulvarı üzerindeki iki bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı’nın dış sıvaları düştü.

Fırtına vurdu, 8 katlı apartmanda hasar oluştu - 3

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Sarsıntı hissederek dışarı çıkan bina sakinleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından çevresine güvenlik şeridi çekilen apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fırtına vurdu, 8 katlı apartmanda hasar oluştu - 4

Binada oturan 72 kişiden kimileri eşyalarını yanlarına alırken, kimileriyse korkudan içeri giremedi.

Evlerini tahliye edenlerin kimisi yakınlarına kimisi de misafirhanelere yerleştirildi.
Fırtına vurdu, 8 katlı apartmanda hasar oluştu - 5

APARTMAN MÜHÜRLENDİ

Sarsıntı sonrası tahliye edilen Kordon Apartmanı’nda mühendislerden oluşan ekip incelemelerde bulundu.

Yapının zemin ve bodrum katlarındaki kirişlerinde demirlerin korozyona uğradığı, duvarlarındaysa hasar gözlemleyen ekipler, bina için oturulamaz raporu verdi.

Fırtına vurdu, 8 katlı apartmanda hasar oluştu - 6

Ekiplerin incelemeleri sonrası bina, zincirle kilit vurulan giriş kapısı mühürlenip, kullanıma kapatıldı.

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