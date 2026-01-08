Fırtınada sürüklenen arabalı feribot iskeleye döndü, yolcular tahliye edildi

Yalova'da Topçular'dan Kocaeli Eskihisar'a gitmek için yola çıkan feribot fırtınaya yakalandı. Onlarca araç ve yüzlerce yolcu bulunan gemi, Kocaeli istikametine doğru sürüklendi. Feribot bir süre güvenli alanda bekletildikten sonra Topçular İskelesi'ne geri döndü. Yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.