Fırtınada sürüklenen arabalı feribot iskeleye döndü, yolcular tahliye edildi

08.01.2026 14:07

Son Güncelleme: 08.01.2026 16:21

İHA, AA

Yalova'da Topçular'dan Kocaeli Eskihisar'a gitmek için yola çıkan feribot fırtınaya yakalandı. Onlarca araç ve yüzlerce yolcu bulunan gemi, Kocaeli istikametine doğru sürüklendi. Feribot bir süre güvenli alanda bekletildikten sonra Topçular İskelesi'ne geri döndü. Yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.

IHA

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar yaşandı.

 

Kocaeli'de bir arabalı feribot, şiddetli fırtına nedeniyle iskeleye yanaşamadı.

IHA

Yalova'da Topçular'dan saat 11.20'de Kocaeli Eskihisar'a gitmek üzere hareket eden, içinde çok sayıda yolcu ve aracın bulunduğu İDO'ya ait feribot, Marmara Denizi'nde oluşan dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

IHA

İçinde onlarca yolcu ve araç bulunan feribot iskeleye yanaşamadı, Kocaeli istikametinde bir süre güvenli bölgede bekletildi.

 

Denizde ilerleyemeyen feribot, daha sonra Topçular İskelesi'ne geri döndü. Feribottaki yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.

IHA

Öte yandan Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkışını yasakladı.