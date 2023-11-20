Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları
İstanbul'da dün etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Garipçe sahilindeki iş yerleri zarar gördü. Deniz kenarındaki işletmelerde hasar tespit çalışmaları sürerken zararın boyutu dalgalar çekilince ortaya çıktı.
Pazar günü İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Sarıyer'deki Garipçe köyünde bulunan iş yerleri zarar gördü.
Dev dalgaların vurduğu Sarıyer Garipçe'nin son hali havadan görüntülendi