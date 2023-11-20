Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları

İstanbul'da dün etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Garipçe sahilindeki iş yerleri zarar gördü. Deniz kenarındaki işletmelerde hasar tespit çalışmaları sürerken zararın boyutu dalgalar çekilince ortaya çıktı.

Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 1

Pazar günü İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Sarıyer'deki Garipçe köyünde bulunan iş yerleri zarar gördü.

Dev dalgaların vurduğu Sarıyer Garipçe'nin son hali havadan görüntülendi 

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 2

Dalgaların çekilmesiyle hasarın boyutu da ortaya çıktı.

Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 3

Dalgaların yerle bir ettiği işletmelerden birinin sahibi Ramazan Kurt, "İşletmemizde 10-15 kişi ekmek yiyordu. İşletmemiz şu anda kullanılamaz durumda. " dedi.

Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 4

Gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Kurt, "Her ne kadar tedbir almış olsak da dalga çok büyüktü, çok büyük bir yıkım oldu içeride.  Kullanılamaz hale geldi. Dükkanımızın yeniden eski haline getirilmesi için destek olunmasını bekliyoruz. Dalgadan işletmemiz büyük zarar gördü.Burada en büyük zararı bizim işletmemiz gördü." şeklinde konuştu.

Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 5

Zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 6
Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 7
Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 8
Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları - 9
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