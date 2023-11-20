Fırtınanın vurduğu Sarıyer Garipçe sahilinde hasar tespit çalışmaları

Gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren Kurt, "Her ne kadar tedbir almış olsak da dalga çok büyüktü, çok büyük bir yıkım oldu içeride. Kullanılamaz hale geldi. Dükkanımızın yeniden eski haline getirilmesi için destek olunmasını bekliyoruz. Dalgadan işletmemiz büyük zarar gördü.Burada en büyük zararı bizim işletmemiz gördü." şeklinde konuştu.