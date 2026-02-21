Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geliyor

21.02.2026 05:36

NTV - Haber Merkezi

Batı illerine bugün fırtına eşliğinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Muğla ve Antalya'da sel riski var.

Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geliyor
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde fırtına ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geliyor 1
Anadolu Ajansı

Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında rüzgarın güneybatı yönlerden 60 kilometre/saati bulacak kuvvette fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geliyor 2
Anadolu Ajansı

Sağanak yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. MGM, sel riski bulunan bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alma çağrısı yaptı.

Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geliyor 3
Resmi Kurum

5 İLE SARI KODLU UYARI

 

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla'ya sarı kodla kuvvetli sağanak ve fırtına uyarış yaptı.

Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geliyor 4
Anadolu Ajansı

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

 

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.

 

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

Fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak geliyor 5
Resmi Kurum

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 9/12 derece.

 

- İstanbul 9/15 derece.

 

- Denizli 6/13 derece.

 

- İzmir 11/15 derece.

 

- Adana 10/22 derece.

 

- Ankara 1/13 derece.

 

- Samsun 8/15 derece.

 

- Erzurum -7/8 derece.

 

- Malatya 0/14 derece.

 

- Kars -9/5 derece.

 

- Diyarbakır 0/15 derece.

 

- Gaziantep 4/15 derece.