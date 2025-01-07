Fişek,mahzun, garip. İstanbul'da kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim bulunamıyor. Bakanlık 'Kaçak İstihbarat' KİM olsun dedi

İstanbul Havalimanı’nda bir kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim aranıyor. Sosyal medyada yavru goril için 20 binin üzerinde isim önerisinde bulunuldu. Öneriler arasında Fişek, Mahzun, Garip gibi isimler bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ise gorile Kaçak İstihbarat Müdürlüğü’nün kısaltması olan “KİM” adının verilmesini önerdi.

Fişek,mahzun, garip. İstanbul'da kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim bulunamıyor. Bakanlık 'Kaçak İstihbarat' KİM olsun dedi - 1

İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor. 20 bin isim önerisi geldi. Gorile isim arayışları sosyal medyada da sürüyor.  Öneriler arasında Fişek, Mahzun, Garip gibi isimler bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ise gorile, yasadışı hayvan kaçaklığını ortaya çıkaran birimden yola çıkarak,  Kaçak İstihbarat Müdürlüğü’nün kısaltması olan “KİM” adının verilmesini önerdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fişek,mahzun, garip. İstanbul'da kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim bulunamıyor. Bakanlık 'Kaçak İstihbarat' KİM olsun dedi - 2

Gümrük muhafaza ekipleri, 22 Aralık 2024’te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından  bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumu iyi.

İstanbul’da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edildiği öğrenilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından isim arandığı duyuruldu.

Bunun üzerine sosyal medyada 20 binin üzerinde isim önerisi paylaşıldı.

Fişek,mahzun, garip. İstanbul'da kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim bulunamıyor. Bakanlık 'Kaçak İstihbarat' KİM olsun dedi - 3

FİŞEK, MAHZUN, GARİP…

Bakanlığın sosyal medya paylaşımına yorum olarak Fişek, Mahzun, Garip gibi isim önerileri yapılırken, Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da isim önerilerinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsim hakkında payımız olduğunu düşündüğümüz için Kaçak İstihbarat Müdürlüğümüzün kısa adı ‘KİM’ bizim önerimizdir” denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun konuya ilişkin mektubunu paylaştı.

Paylaşımda, “Sevimli yavruya bizim de bir isim önerimiz var. Umut. Koruyucu aile bakımındaki bir evladımız diyor ki; ‘Bence ismi Umut olsun.” ifadelerine yer verildi.

Fişek,mahzun, garip. İstanbul'da kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim bulunamıyor. Bakanlık 'Kaçak İstihbarat' KİM olsun dedi - 4

İSİM OYLAMAYA SUNULACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; yavru goril için isim önerileri 1 hafta içerisinde tamamlanacak.

Ardından en çok önerilen isimler oylamaya sunulacak.

En çok oy alan isim önerisi, yavru gorilin adı olacak.
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