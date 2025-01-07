Fişek,mahzun, garip. İstanbul'da kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim bulunamıyor. Bakanlık 'Kaçak İstihbarat' KİM olsun dedi
İstanbul Havalimanı’nda bir kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim aranıyor. Sosyal medyada yavru goril için 20 binin üzerinde isim önerisinde bulunuldu. Öneriler arasında Fişek, Mahzun, Garip gibi isimler bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ise gorile Kaçak İstihbarat Müdürlüğü’nün kısaltması olan “KİM” adının verilmesini önerdi.
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor. 20 bin isim önerisi geldi. Gorile isim arayışları sosyal medyada da sürüyor. Öneriler arasında Fişek, Mahzun, Garip gibi isimler bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ise gorile, yasadışı hayvan kaçaklığını ortaya çıkaran birimden yola çıkarak, Kaçak İstihbarat Müdürlüğü’nün kısaltması olan “KİM” adının verilmesini önerdi.