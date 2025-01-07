Fişek,mahzun, garip. İstanbul'da kargo kutusunda bulunan yavru gorile isim bulunamıyor. Bakanlık 'Kaçak İstihbarat' KİM olsun dedi

FİŞEK, MAHZUN, GARİP…

Bakanlığın sosyal medya paylaşımına yorum olarak Fişek, Mahzun, Garip gibi isim önerileri yapılırken, Ticaret Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da isim önerilerinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İsim hakkında payımız olduğunu düşündüğümüz için Kaçak İstihbarat Müdürlüğümüzün kısa adı ‘KİM’ bizim önerimizdir” denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun konuya ilişkin mektubunu paylaştı.

Paylaşımda, “Sevimli yavruya bizim de bir isim önerimiz var. Umut. Koruyucu aile bakımındaki bir evladımız diyor ki; ‘Bence ismi Umut olsun.” ifadelerine yer verildi.