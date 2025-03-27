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Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Fitre, orucun ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın şükrü olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen bir sadakadır. Fitre ya da fıtır sadakasının tutarını her yıl Diyanet paylaşıyor. Fitre tutarı, kişinin iki öğünden bir günlük gıda ihtiyacını karşılayacak kadar olmalı. Fıtır sadakası verecek kişi; anne, baba, dede, nene, çocuk ve torunlarına fitresini veremez. Peki, 2025 fitre ne zaman, kimlere verilir?

Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? - 1

Vacip olan fitre, kişinin kendisi ve çocukları için verilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü verilmesi vaciptir. Ancak farklı zamanlarda da fitre verilebilir. Temel ihtiyaçlarını karşılayan ve bir yıllık borçları haricinde yeteri kadar mala sahip kişiler fitre vermekle yükülü olabilir. İşte, fitre hakkında detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? - 2

FİTRE NEDİR?

''Fatr'' kökünden türeyen fıtr, orucun son bulması anlamındadır. Buna bağlı olarak orucun ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini ifade etmek için sadakatü'l fıtr olarak ifade edilir. Bu ifade ise dilimizde fitre olarak kullanılıyor.

Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? - 3

FİTRE NE KADAR?

Bir kişinin iki öğünlük gıda ihtiyacını karşılayacak olan bir fitre bedeli asgari 180 TL'dir.

Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? - 4

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre genellikle Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilir. Ancak bayramdan önce veya sonra da verilebilir.

Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? - 5

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre;
Anne, baba, dede ve neneye,
Çocuklara, torunlara,
Eşe,
Müslüman olmayanlara,
İhtiyaç sahibi olmayanlara ve maddi durumu iyi olan ergenliğe girmemiş çocuğa verilmez.

Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? - 6

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Dinen zengin sayılmayan, zekat toplamakla görevli memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, esaretten kurtulacaklara verilebileceği gibi; kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide de zengin değilse fitre verilebilir.

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