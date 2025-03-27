Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
Fitre, orucun ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın şükrü olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen bir sadakadır. Fitre ya da fıtır sadakasının tutarını her yıl Diyanet paylaşıyor. Fitre tutarı, kişinin iki öğünden bir günlük gıda ihtiyacını karşılayacak kadar olmalı. Fıtır sadakası verecek kişi; anne, baba, dede, nene, çocuk ve torunlarına fitresini veremez. Peki, 2025 fitre ne zaman, kimlere verilir?
Vacip olan fitre, kişinin kendisi ve çocukları için verilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü verilmesi vaciptir. Ancak farklı zamanlarda da fitre verilebilir. Temel ihtiyaçlarını karşılayan ve bir yıllık borçları haricinde yeteri kadar mala sahip kişiler fitre vermekle yükülü olabilir. İşte, fitre hakkında detaylar...