Fitre/Fıtır sadakası ne zaman verilir? 2025 fitre tutarı: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Vacip olan fitre, kişinin kendisi ve çocukları için verilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü verilmesi vaciptir. Ancak farklı zamanlarda da fitre verilebilir. Temel ihtiyaçlarını karşılayan ve bir yıllık borçları haricinde yeteri kadar mala sahip kişiler fitre vermekle yükülü olabilir. İşte, fitre hakkında detaylar...