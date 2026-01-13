Fitre ne kadar oldu? Diyanet 2026 yılı fitre bedelini açıkladı
13.01.2026 10:16
Son Güncelleme: 13.01.2026 10:19
NTV - Haber Merkezi
2026 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının en önemli mali ibadetlerinden biri olan fıtır sadakası (fitre) miktarı, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre bedelini duyurdu. Bu yıl fitre ne kadar oldu? 2026 fitre bedeli kaç TL? İşte Diyanet'in belirlediği o rakam.
2026 fitre bedeli, Ramazan ayına kısa bir zaman kala vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Ramazan ayından 2027 Ramazan ayına kadar olan fitre tutarı belirlendi.
2026 FİTRE BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.
DİYANET'İN AÇIKLAMASI
Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.
Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mâli bir ibadettir.
Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkân sağlar. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar.
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.
Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.