Fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir? (2024 Diyanet ramazan ayı fitre bedeli)

Ramazan fitresinin ne kadar olduğu, Ramazan ayına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre bedeli, Ramazan Bayramı öncesinde darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmak ve sevgi bağını güçlendirmek amacıyla verilir. Peki, 2024 ramazan fitresi ne kadar? Fitre ne zaman verilir?

Fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir? (2024 Diyanet ramazan ayı fitre bedeli) - 1

2024 fitre bedelinin ne kadar olduğu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fitre, kutsal Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla verilir. Peki, 2024 fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir?

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Fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir? (2024 Diyanet ramazan ayı fitre bedeli) - 2

2024 FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Buna göre; Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 2024 fitre bedeli 130 lira oldu.

Fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir? (2024 Diyanet ramazan ayı fitre bedeli) - 3

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.

Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir? (2024 Diyanet ramazan ayı fitre bedeli) - 4

FİTRE NEDİR?

Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.

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