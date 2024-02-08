Fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir? (2024 Diyanet ramazan ayı fitre bedeli)
Ramazan fitresinin ne kadar olduğu, Ramazan ayına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre bedeli, Ramazan Bayramı öncesinde darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmak ve sevgi bağını güçlendirmek amacıyla verilir. Peki, 2024 ramazan fitresi ne kadar? Fitre ne zaman verilir?
2024 fitre bedelinin ne kadar olduğu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Fitre, kutsal Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla verilir. Peki, 2024 fitre ne kadar oldu, ne zaman verilir?