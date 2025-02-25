Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlü? (2025 Ramazan fitresi tutarı)
Fitre ne zaman verilir sorusunun yanıtı, 2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Fitre yani fıtır sadakası, dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanların, ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken yardım olarak tanımlanıyor. Peki, 2025 fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür?
2025 fitre bedelinin ne zaman verileceği, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, fitre vermekle yükümlü olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Dini bir vazife olan fitre bedeli genellikle Ramazan Bayramı'na kadar Müslümanlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Peki, Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür?