Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlü? (2025 Ramazan fitresi tutarı)

Fitre ne zaman verilir sorusunun yanıtı, 2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Fitre yani fıtır sadakası, dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanların, ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken yardım olarak tanımlanıyor. Peki, 2025 fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür?

Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlü? (2025 Ramazan fitresi tutarı) - 1

2025 fitre bedelinin ne zaman verileceği, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, fitre vermekle yükümlü olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Dini bir vazife olan fitre bedeli genellikle Ramazan Bayramı'na kadar Müslümanlar tarafından ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Peki, Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür?

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Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlü? (2025 Ramazan fitresi tutarı) - 2

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.

Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlü? (2025 Ramazan fitresi tutarı) - 3

2025 FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı fitre miktarını 180 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Buna göre; Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 2025 fitre bedeli 180 lira oldu.

Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlü? (2025 Ramazan fitresi tutarı) - 4

KİMLER FİDYE VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kamerî yıl” geçmiş olması gerekmez.

Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek “farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir. Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür.

Ayrıca varlıklı kimsenin Müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir.

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