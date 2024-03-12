Fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür? (2024 Ramazan fitresi tutarı)
Fitre ne zaman verilir sorusunun yanıtı, ramazan ayının gelmesiyle birlikte merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Fitre yani fıtır sadakası, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olması amacıyla, Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadet olarak tanımlanıyor. Peki, 2024 fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür?
2024 fitre bedeli, tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fıtır sadakası olarak da adlandırılan fitrelerin ne zaman verileceği, dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, fitre ne zaman verilir, ne kadar oldu? Kimler fidye vermekle yükümlüdür?