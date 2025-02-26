Fiyatı 100 lira daha düştü: Tezgahta bol miktarda var
Karadeniz’in simgesi hamsi, tekrar tezgahlarda bol miktarda yerini aldı. Yaklaşık on gün önce 250 TL’den satılan hamsinin kilosu, son birkaç gündür bol avlanmasıyla 150 TL‘ye geriledi.
Trabzon Balık Hali’nde bugünlerde tezgâhlarda balık çeşitliliği gözlenirken, hamsinin tekrar tezgahlarda bol miktarda yer alması yüzleri güldürdü. Balıkçılar, bu sezon hamsinin kilosunu 75-300 TL arasında sattıklarını, son birkaç gündür bol avlanmasıyla birlikte on gün öncesine göre fiyatının 150 TL’ye kadar gerilediğini belirttiler.