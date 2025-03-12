Fiyatı 150 bin lirayı buluyor: Guatr, astım ve bronşite iyi geldiği biliniyor
Pinus Succinifera ağacının fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tespihlerin guatr, astım ve bronşit gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.
Halk arasında değerli bir taş olarak bilinen kehribar, genellikle süs eşyası yapımında kullanılıyor. Pinus Succinifera ağacının fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tespihler 5 bin liradan başlayan fiyatıyla alıcısını buluyor. Damla kehribarın ise guatr, astım ve bronşit gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.