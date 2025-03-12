Fiyatı 150 bin lirayı buluyor: Guatr, astım ve bronşite iyi geldiği biliniyor

SUYUN İÇİNDE BEKLETİLİYOR

Yapım aşamasını sıralayan Cengiz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kaya halinde bizim elimize ulaşıyor. Biz bunu işlemeden önce su içerisinde bekletiyoruz. Çünkü havayla temas ettiği zaman sertleşiyor ve yapım aşamasında kırılıp çatlamalara maruz kalıyor.

Parçaları küp küp hale getirdikten sonra taslak aşamasına geçiyoruz. Taslak aşamasında taneleri silindir şeklinde yuvarlıyoruz. Delim aşamasından sonra tanelere form veriyoruz. Daha sonra ise zımpara ve cila işlemine geçiyoruz. Zımparadan sonra daha parlak bir görüntü oluşması ve elde kullanırken rahat bir çekim sağlaması için cila atıyoruz. Cilanın ardında dizimini bitirip müşteriye teslim ediyoruz.''