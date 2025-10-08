Fiyatı 200 ila 500 lira arasında: "Alaplı kuzusu" alıcıların gözdesi oldu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde orman köylülerince toplanarak pazarda satışa sunulan coğrafi işaretli "Alaplı kuzusu" kestanesi rağbet görüyor. Fiyatı 200 ila 500 lira arasında değişen kestane, özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara'dan gelen alıcıların gözdesi haline geldi.
İlçede günün ilk ışıklarıyla birlikte kurulan kestane pazarı, her yıl olduğu gibi bu sezon da büyük ilgi gördü. Yurdun dört bir yanından Alaplı'ya gelen vatandaşlar, sabah saat 04.00'ten itibaren yol kenarında açılan tezgâhlarda kıyasıya pazarlık yaparak ürünlerini satın alıyor.