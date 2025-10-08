Fiyatı 200 ila 500 lira arasında: "Alaplı kuzusu" alıcıların gözdesi oldu

"BU KESTANE KIŞIN İLAÇ"

Ankara'dan gelen Ahmet Keskin, "Ankara'dan sırf kestane almak için geliyoruz. Bu kestane, İç Anadolu'da en çok tercih edilen tür. Bursa, Kütahya, İzmir tarafında da var ama Alaplı kestanesi daha tatlı ve şekerli. Doyurucu özelliğinin yanı sıra içerdiği vitamin ve minerallerle kışın ilaç gibi geliyor" ifadelerini kullandı.