Fiyatı 250 liradan 100 liraya düştü, yüzler güldü: 1 günde 3 ton satıldı
Edirne'de geçtiğimiz günlerde kilogramı 250 liradan satılan hamsinin fiyatı 100 liraya kadar düşünce, kasalarca balık kısa sürede tükendi. Fiyatı düşen hamsi tezgahları şenlendirdi. Fiyatların düşmesiyle birlikte hem satıcının hem de alıcının yüzü güldü.
Herkesin balık yemesi için fiyatların düşmesinin bir fırsat olduğunu söyleyen Balık Pazarı esnafı Yusuf Çimen, son günlerde balık fiyatlarında iniş çıkışlar olduğunu aktardı.