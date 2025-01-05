Fiyatı 250 TL'ye kadar geriledi: Tezgahta yoğun ilgi görüyor

Eskişehir'de tezgahlarda kilosu 250 TL'ye kadar düşen çinekopa vatandaş yoğun ilgi gösteriyor.

Fiyatı 250 TL'ye kadar geriledi: Tezgahta yoğun ilgi görüyor - 1

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan balık sezonu sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fiyatı 250 TL'ye kadar geriledi: Tezgahta yoğun ilgi görüyor - 2

Soğuk havaların vazgeçilmez yiyeceklerinden olan balığa vatandaş yoğun ilgi gösterirken, tezgahlarda yer alan çinekopun fiyatı dikkat çekiyor. 250-300 TL bandında satılan çinekop, rağbet görüyor.

Fiyatı 250 TL'ye kadar geriledi: Tezgahta yoğun ilgi görüyor - 3

Güncel balık fiyatları hakkında bilgilendirmede bulunan esnaf Erkan Arslanbenzer, "Şu aralar hamsi fiyatlarımız 200-250 TL bandında seyrediyor.

Fiyatı 250 TL'ye kadar geriledi: Tezgahta yoğun ilgi görüyor - 4

Uskumru 200, palamut, 150, istavrit 150, sardalya 150 ve çinekop 300 TL. Normalde hamsinin 250 TL olduğu zaman çinekop 400-500 TL olur ama, şu an 250-300 TL. Çinekop ve istavrit şu an bol. Çinekop biraz daha ağırlıklı gidiyor. Çünkü tava ve ızgara şeklinde yapılabiliyor.

Fiyatı 250 TL'ye kadar geriledi: Tezgahta yoğun ilgi görüyor - 5

Çinekopun en güzeli tava olur. İstavrit biraz kılçıklıdır, çinekop daha güzel olur. Palamut hâlâ devam ediyor. Tanesi 150 TL ama şoklu palamut. Yani 1 ay önce eksi 40 dereceye attığımız balıklar satışta. O bile şu an tüketilebilir. Tanesi 1 kilo 250 gram geliyor. Temizlediğiniz zaman 1 kilogram balık kalıyor. Bence palamut da şu an ideal" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER