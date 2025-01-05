Fiyatı 250 TL'ye kadar geriledi: Tezgahta yoğun ilgi görüyor

Çinekopun en güzeli tava olur. İstavrit biraz kılçıklıdır, çinekop daha güzel olur. Palamut hâlâ devam ediyor. Tanesi 150 TL ama şoklu palamut. Yani 1 ay önce eksi 40 dereceye attığımız balıklar satışta. O bile şu an tüketilebilir. Tanesi 1 kilo 250 gram geliyor. Temizlediğiniz zaman 1 kilogram balık kalıyor. Bence palamut da şu an ideal" dedi.