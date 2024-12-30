Fiyatı 275 liradan 100 liraya indirdi, müşteriler alabilmek için birbirini ezdi

Mersin’de uygun fiyata satılan ürünler, izdiham yaşanmasına neden oldu. Piyasada 275 liradan satılan leğeni 100 liradan almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Fiyatı 275 liradan 100 liraya indirdi, müşteriler alabilmek için birbirini ezdi - 1

Mersin’de uygun fiyatlı alışveriş izdihama neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fiyatı 275 liradan 100 liraya indirdi, müşteriler alabilmek için birbirini ezdi - 2

Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde ev araç gereç ürünü satan bir mağazadaki düşük fiyatlar izdihama yol açtı.

Kolilerin açılmasıyla vatandaşlar ürünlere sahip olabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

İzdiham anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Fiyatı 275 liradan 100 liraya indirdi, müşteriler alabilmek için birbirini ezdi - 3

Yaklaşık bine yakın alüminyum leğen, tepsi ve tavanın yarım saat içinde tükendiğini belirten mağaza sahibi Kadir Orhan, “Çiğ köfte leğeninin piyasa değeri 155, 165, 180 lira arasında değişirken, biz 100 liraya satışa sunduk. Bundan dolayı da yoğun ilgi gördük. Ürünlerimi açmakta güçlük yaşadım, zorlukla müşterilerin arasından sıyrılmaya çalıştım.” dedi.

Alüminyum leğenin fiyatının diğer yerlere göre uygun olduğunu belirten Aliye Kataağaç ise, "Diğer yerlerde fiyatlar çok yüksek, burada uygun fiyata buldum. Alüminyum çiğ köfte leğenleri her yerde 275 lira civarı olduğu halde burada 100 liraydı. Ama çok güzel, memnun kaldık.” diye konuştu.
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