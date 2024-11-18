Fiyatı 4 bin lirayı buluyor: Yılbaşı öncesi satışa çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış (40), yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Kanmış, 400'e yakın hindi yetiştirdiğini ve yeni yıla kadar hepsini satmayı düşündüğünü söyledi.

Fiyatı 4 bin lirayı buluyor: Yılbaşı öncesi satışa çıktı - 1

Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fiyatı 4 bin lirayı buluyor: Yılbaşı öncesi satışa çıktı - 2

Kanmış, yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını ve şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.

Fiyatı 4 bin lirayı buluyor: Yılbaşı öncesi satışa çıktı - 3

Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım.

Fiyatı 4 bin lirayı buluyor: Yılbaşı öncesi satışa çıktı - 4

Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz.

Fiyatı 4 bin lirayı buluyor: Yılbaşı öncesi satışa çıktı - 5

İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu.

Fiyatı 4 bin lirayı buluyor: Yılbaşı öncesi satışa çıktı - 6
Fiyatı 4 bin lirayı buluyor: Yılbaşı öncesi satışa çıktı - 7
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